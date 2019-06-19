Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По ее словам, производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта после введения эмбарго со стороны России.

«Большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — говорится в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента.

Отмечается, что были увеличены поставки из Европы в США, Японию и Норвегию.