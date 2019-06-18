Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство пояснило, что статистика по Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что оптовая цена формируется торгами на бирже.

«Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень близкий к экспортной альтернативе», — сообщили в пресс-службе правительства.

При этом рост розничных цен с начала года составляет 2,3% в среднем по России.

Ранее сообщалось, что цены производителей на автомобильный бензин в мае взлетели на 17,5%.