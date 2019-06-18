Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство пояснило, что статистика по Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Отмечается, что оптовая цена формируется торгами на бирже.
«Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень близкий к экспортной альтернативе», — сообщили в пресс-службе правительства.
При этом рост розничных цен с начала года составляет 2,3% в среднем по России.
Ранее сообщалось, что цены производителей на автомобильный бензин в мае взлетели на 17,5%.