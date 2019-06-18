Корпорация МСП провела в Липецке обучающий семинар для сельхозпроизводителей

18 июня 2019 г. в Липецке Корпорация МСП совместно с Х5 Retail Group и Минсельхозом России при поддержке Администрации Липецкой области провела обучающий семинар «Х5 Retail Group: алгоритм взаимодействия» для сельхозтоваропроизводителей, являющихся или планирующих стать поставщиком ООО «ИКС 5 Ритейл Групп».

В обучающем семинаре приняли участие начальник отдела Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Анастасия Никитина, заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, представители Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Корпорации МСП Татьяна Лазутина и Алексей Рохлин, региональный директор МСП Банка Дмитрий Фурсов, а также представители Х5 Retail Group, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, региональные сельскохозяйственные кооперативы и фермеры.

Представитель Минсельхоза России проинформировала участников семинара о новых мерах государственной поддержки, реализуемых в рамках Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В рамках обучающего семинара представители Корпорации МСП представили сельхозпроизводителям «коробочный» продукт, разработанный Корпорацией для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельхозкооперативов, и типовое готовое решение для фермеров в отрасли мясного скотоводства, разработанное совместно с Национальным союзом производителей говядины.

Региональный руководитель направления по работе с государственными органами власти ТС «Пятерочка» ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» рассказал об особенностях работы с федеральной розничной сетью, об основных требованиях, предъявляемых к поставщикам продуктов питания, механизме заключения договора поставки и о поставке в сеть продукции под собственной торговой маркой Х5 Retail Group.

Сельскохозяйственные кооперативы, планирующие стать поставщиками федеральной торговой сети, представили свои хозяйства и ассортимент производимой продукции, а также получили возможность напрямую пообщаться с представителями Х5 Retail Group и МСП Банка.

В Липецкой области реализуется Программа развития кооперации, в том числе Комплекс мер по развитию СПоК в Липецкой области до 2020 г. В 2019 г. создан центр компетенций (ЦК) в сфере сельскохозяйственной кооперации – ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области». Программой ЦК определено оказание содействия в организации сбыта продукции сельхозкооперативов, предоставление информационно-консультационных и методических услуги, помощь в создании и развитии сельхозкооперативов, организационная поддержка.