Мнучин рассказал о конструктивных переговорах с главой ЦБ Китая

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Американский министр финансов Стивен Мнучин рассказал о встрече с председателем Народного банка Китая И Ганом. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Встреча министра и главы китайского ЦБ состоялась в японской Фукуоке. Министр финансов также отметил, что обсуждение торговых вопросов было откровенным.

«Состоялась конструктивная встреча с руководителем Народного банка Китая И Ганом», — заявил Мнучин.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин хотят дать отпор США, образовав новый союз.