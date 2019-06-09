Мнучин рассказал о конструктивных переговорах с главой ЦБ Китая
Американский министр финансов Стивен Мнучин рассказал о встрече с председателем Народного банка Китая И Ганом. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
Встреча министра и главы китайского ЦБ состоялась в японской Фукуоке. Министр финансов также отметил, что обсуждение торговых вопросов было откровенным.
«Состоялась конструктивная встреча с руководителем Народного банка Китая И Ганом», — заявил Мнучин.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин хотят дать отпор США, образовав новый союз.