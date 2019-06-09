Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу «отступные» за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

По его словам, Великобритания не будет «выписывать чек» Брюсселю, пока не появится ясность относительно дальнейших действий.

«Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку», — заявил Джонсон.

Издание отмечает, что это интервью стало первым для Джонсона в рамках его избирательной кампании в качестве кандидата на пост главы Консервативной партии Великобритании.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон выиграл суд.