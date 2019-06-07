Костин: для новых санкций США нет даже малейшего предлога
Для введения новых санкций США против России нет даже малейшего предлога, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Раньше для санкций не было причин, но, по крайней мере, был какой-то предлог. А теперь нет даже никакого предлога. Только что закончилось расследование Мюллера, и оно не дало никаких результатов», — отметил он в интервью Bloomberg.
Трамп же ничего не может сделать, констатировал глава ВТБ.
«Конгресс просто связал ему руки. Мы, конечно, не знаем, что у него на уме, но даже если он искренне желает улучшить отношения с Россией, не думаю, что у него это получится. Я все время вспоминаю речь одного высокопоставленного представителя Демократической партии. Он выступал перед группой бизнесменов. Это было месяцев через девять после избрания нового президента.
И вот что он сказал: «Мы объявим Трампу импичмент. Мы объявим ему импичмент либо за связи с Россией, либо за отмывание денег, либо просто объявим его сумасшедшим». Я им посоветовал начать с сумасшествия, а не с России. Но они решили начать с России. Мы считаем, что проблема тут не в России, а во внутренних проблемах [США]», — подчеркнул Костин.