Силуанов обвинил недовольных предпринимателей в нигилизме
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что недовольство российского бизнеса инвестиционными условии является нигилизмом, передает ТАСС.
Министр отметил, что часть предпринимателей «по-старинке» продолжает выводить деньги за рубеж и в офшоры.
«Мы слышим бизнес и главное работаем с ним, но все равно «все плохо». Этот нигилизм в наших умах», — сказал Силуанов.
В ответ он предложил бизнесменам «по-другому взглянуть» на ситуацию. Кроме того, министр перечислил три вида бизнеса: те, кто работает, кто ждет льгот и кто работает.
«На него как раз и надо делать ставку», — отметил Силуанов.
Также он напомнил, что объем инвестиций в России растет, и предрек ускорение темпов их роста к концу года.
Ранее сообщалось, что Силуанов предложил уравнять налоги для россиян и иностранцев.