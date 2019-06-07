Силуанов обвинил недовольных предпринимателей в нигилизме

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Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что недовольство российского бизнеса инвестиционными условии является нигилизмом, передает ТАСС.

Министр отметил, что часть предпринимателей «по-старинке» продолжает выводить деньги за рубеж и в офшоры.

«Мы слышим бизнес и главное работаем с ним, но все равно «все плохо». Этот нигилизм в наших умах», — сказал Силуанов.

В ответ он предложил бизнесменам «по-другому взглянуть» на ситуацию. Кроме того, министр перечислил три вида бизнеса: те, кто работает, кто ждет льгот и кто работает.

«На него как раз и надо делать ставку», — отметил Силуанов.

Также он напомнил, что объем инвестиций в России растет, и предрек ускорение темпов их роста к концу года.

Ранее сообщалось, что Силуанов предложил уравнять налоги для россиян и иностранцев.