Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики с 10 июня

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, в ходе переговоров в Белом доме между представителями США и Мексики был достигнут прогресс, но этого недостаточно.

«Дальнейшие переговоры с Мексикой возобновятся завтра с пониманием того, что, если соглашение не будет достигнуто, пошлины в размере 5% будут введены с понедельника и будут ежемесячно повышаться. Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!» — написал Трамп.

Он также заявил, что в мае на американо-мексиканской границе были арестованы 133 тысячи человек. Ответственность за это он возложил на мексиканскую сторону и демократов в конгрессе США, которые отказываются выделить финансирование на иммиграционную реформу.

Ранее Трамп заявил о желании Мексики договориться.