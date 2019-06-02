Названы самые популярные покупки у россиян

Россияне весной 2018 года стали чаще покупать электронику, спортивные, строительные и садово-хозяйственные товары. Об этом говорится в исследовании «Платформы ОФД» и компании «Геоинтеллект», опубликованном RT.

По данным исследования, россияне купили на 30% больше спортивных товаров, чем весной прошлого года. Больше всего было куплено кроссовок, спортивных брюк и футболок.

Электронные приборы и гаджеты стали покупать на 16% чаще, особенно смартфоны, наушники, умные браслеты и часы.

Кроме того, на 14% увеличилось число покупок строительных и садово-хозяйственных товаров.

Аналитики полагают, что рост количества этих покупок связан с развитием интернет-торговли.

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