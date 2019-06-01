В США предлагают пять видов санкций за «Северный поток — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/405/12250405/RTX6MJNW-pic905-895x505-91425.jpg">

Сенаторы Соединенных Штатов предлагают ввести пять видов санкционных ограничений против тех, кто страхует суда, укладывающие «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте конгресса.

Отмечается, что авторами законопроекта являются Джин Шахин, Тед Круз, Том Коттон и Джон Баррассо. Санкции могут коснуться юридических и физических лиц.

Как уточняется, среди возможных санкционных ограничений запрет на осуществление платежей в зоне юрисдикции США и сделок с собственностью, отказ в получении лицензии или разрешения от американских регуляторов на экспорт товаров или технологий, а также запрет на работу с федеральными средствами и госдолгом.

Ранее чешский президент Милош Земан заявил о соответствии строительства «Северного потока — 2» национальным интересам страны.