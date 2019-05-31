«Станут металлоломом»: депутат Рады о будущем трубопроводов «Нафтогаза»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12115717/RIAN_2514684.HR-pic905-895x505-16255.jpg">

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в «металлолом». Свое мнение он выразил в эфире «112 Украина».

Рабинович напомнил, что данный договор все еще не подписан, а также выразил мнение, что без него страна «не существует».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал Рабинович.

Также он подверг резкой критике просьбу главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о выделении миллиарда долларов на то, чтобы закачать дополнительный газ в хранилища. Депутат отметил, что эта финансовая нагрузка ляжет на налогоплательщиков.

Ранее в Киеве посчитали потери Украины от остановки транзита российского газа.