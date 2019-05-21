Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

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План по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«План провалился. Кто-то должен придумать план «Б». На данный момент плана «Б» — нет, это тупиковая ситуация», — сказал источник Reuters.

Согласно плану предполагалось, что французская компания Total откачает львиную долю загрязненной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, однако возникли трудности. На прошлой неделе НПЗ приостановил работу после отказа оборудования, по словам источников, вызванного как раз переработкой грязной нефти.

Около 8-9 млн баррелей загрязненной нефти на сумму $560-630 млн все еще находятся в трубопроводе. Планы по очистке сорваны еще как минимум на неделю, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России.

В конце апреля разгорелся скандал из-за качества российской нефти, которая поступала из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». Компания «Транснефть» признала, что в нефти было повышенное содержание хлоридов. Было возбуждено уголовное дело. В то же время Польша и Украина приостановили транзит нефти, которая через этот путь поступала в Европу.