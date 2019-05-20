Эксперт объяснил, почему американские нефтяники стали обожать Трампа

Американские нефтяные компании любят Дональда Трампа, так как он выступает их глобальным лоббистом, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«… активно используются (США. – «Газета.Ru») не только экономические рычаги и фискальные рычаги, я имею в виду, помощь компаниям, прямое их субсидирование и так далее. Речь идет и о политических моментах. И здесь важно, чтобы политические моменты, политическая воля была выражена в правильном направлении. Вот почему американские компании так обожают Дональда Трампа?», - сказал он в эфире «России 24».

По словам Мухина, Трамп выступает лоббистом американских нефтяных компаний.

Такая политика вывела США в лидеры на мировом нефтяном рынке наряду с Россией и Саудовской Аравией, добавил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Во-первых, прошла налоговая реформа, был в принципе снижен налог на прибыль корпораций с 35 до 21%, но именно нефтяные компании получили беспрецедентные льготы. Многие из них не платили вообще налогов в прошлом году, такие компании, как Chevron, Halliburton, получили налоговые льготы из бюджета», — привел он пример, отметив, что по этому пути идет и Саудовская Аравия, которая, в частности, снизила корпоративный налог для Saudi Aramco. В России же, наоборот, налоговая нагрузка остается высокой: самая высокая в ТЭКе – от 67% у «Новатэка» до 83% у «Роснефти», добавил Суверов.

Российским властям также необходима программа поддержки этой и смежных отраслей, полагают эксперты.

«И здесь совершенно четко нужно понимать, если наши российские власти, политические власти начнут действовать точно также, то мы получим тоже эти конкурентные преимущества. Если мы их не получим, мы потеряем рынки, от этого никуда не деться», — отметил Мухин, добавив, что очень важно создавать кластеры, сегменты опережающего развития в нефтехимической отрасли для того, чтобы успешно конкурировать на региональных рынках.

Недавно нефтяная компания Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые показатели. И главным сюрпризом стало не только то, сколько эта компания зарабатывает (а зарабатывает она, как выяснилось, больше, чем Apple, Alphabet и ExxonMobil вместе взятые), но и то, за счет чего она получает эти сверхдоходы. Выяснилось, что на продажи нефти приходится только половина выручки Saudi Aramco, остальные доходы – это нефте и газохимия.