«Укртранснафта» вновь приостановила транзит нефти по «Дружбе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/12355969/RIAN_2282602.HR-pic905-895x505-43796.jpg">

Компания «Укртранснафта» вновь приостановила транзит российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба» после сообщения венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

По имеющимся данным, прокачка будет возобновлена, когда венгерская сторона будет готова принимать нефть.

В «Укртранснафте» отметили, что 20 мая в 00.00 в соответствии с договоренностями транзит российской нефти был восстановлен. Компания успела прокачать 4 тыс. тонн нефти в направлении Евросоюза, но была вынуждена приостановить транзит из-за сообщения MOL о необходимости выполнить дополнительные технологические операции по замещению нефти в трубопроводах.

Ранее «Белнефтехим» сообщил о готовности возобновить транзит российской нефти по «Дружбе».