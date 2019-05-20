«Укртранснафта» вновь приостановила транзит нефти по «Дружбе»
Компания «Укртранснафта» вновь приостановила транзит российской нефти в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба» после сообщения венгерской нефтегазовой компании MOL о технических проблемах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской компании.
По имеющимся данным, прокачка будет возобновлена, когда венгерская сторона будет готова принимать нефть.
В «Укртранснафте» отметили, что 20 мая в 00.00 в соответствии с договоренностями транзит российской нефти был восстановлен. Компания успела прокачать 4 тыс. тонн нефти в направлении Евросоюза, но была вынуждена приостановить транзит из-за сообщения MOL о необходимости выполнить дополнительные технологические операции по замещению нефти в трубопроводах.
Ранее «Белнефтехим» сообщил о готовности возобновить транзит российской нефти по «Дружбе».