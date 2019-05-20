Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.05 мск, курс доллара расчетами «завтра» уменьшался по отношению к рублю на 33 коп., до 64,45 руб.

Европейская валюта также снижалась к российской на 33 коп., до 71,91 руб.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,37% — до $73,2 за баррель.

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