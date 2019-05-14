«Аэрофлот» внес ясность в сообщения о нештатной ситуации на борту самолета

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли сведения о нештатной ситуации на борту самолета Калининград-Москва, сообщает РИА «Новости».

Ранее с соцсетях сообщили, что самолет компании подал сигнал бедствия.

«Информацию опровергаем. Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме», — сказали в компании.

Представитель перевозчика также уточнил, что посадка запланирована по расписанию.

Кроме того в компании отметили, что проводилась проверка сигнала.