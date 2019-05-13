Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА «Новости».

«Я еще раз повторяю, Кремль не имеет полномочий и возможностей (прекращать или) продолжать эксплуатацию той или иной техники. В том числе авиационной. Это первое. Второе — эта тема, безусловно, должна комментироваться, и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов специализированных ведомств. В первую очередь, это, конечно, Минтранс России», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов оценил вероятность вывода SSJ-100 из эксплуатации.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.