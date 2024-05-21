В Госдуме высказались о возможной причине ареста генерала Попова

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI прокомментировал сообщения о том, что экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов подозревается в продаже металлических изделий для строительства укреплений.

По его словам, металлоконструкции обычно не применяются для строительства инженерных сооружений. Парламентарий назвал «полным бредом» информацию о том, что Попов продавал такие изделия.

«Продажа металлоконструкций — версия неубедительная. Во-первых, это Херсонская область якобы подарила армии зачем-то. Металлоконструкции обычно не используются [для строительства укреплений] — используются дерево, грунт и железобетон. Инженерное сооружение — это что? Железобетонные называются доты, а деревянно-земляные — дзоты, их используют, чтобы удобно было вести огонь из всех средств поражения. Они могут быть долговременными», — сказал депутат.

Он также отметил, что не представляет, зачем нужны металлоконструкции при постройке укреплений.

Соболев в 2003-2006 годах сам командовал 58-й армией.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.

Ранее отец Попова заявил, что сына могли подставить.