В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет «Коммерсантъ».
По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).
Это может грозить полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Для корректной работы в рамках новой системы потребуется время, например, для внедрению системы ЭВС для новых категорий потребует минимум год.
По данным источника в крупной пищевой компании, под угрозой находится отгрузка на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы.