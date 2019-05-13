В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).

Это может грозить полной остановкой поставок в несетевые магазины.

Для корректной работы в рамках новой системы потребуется время, например, для внедрению системы ЭВС для новых категорий потребует минимум год.

По данным источника в крупной пищевой компании, под угрозой находится отгрузка на предприятия общепита и в госучреждения, включая детсады и школы.