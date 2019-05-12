Владельца Topshop исключили из числа миллиардеров

Владелец Topshop Филипп Гринн потерял статус миллиардера, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, это произошло после того, как его состояние сократилось вдвое за один год.

Согласно опубликованному рейтингу The Sunday Times, его доходы сократились на £1,05 млрд ($1,36 млрд) до £950 млн ($1234,62 млн).

Однако Гринн и его жена все еще находятся в списке богатейших людей Великобритании, занимая156 строчку. Год назад они были на 66-ом месте.

Ранее сообщалось, что владельца Topshop обвинили в харассменте.