Трамп подсказал простой способ избежать американских пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что чтобы избежать американских пошлин на импорт товаров в страну, нужно размещать производство на территории Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Американский лидер подчеркнул, что это «очень простой» способ не платить пошлины в США.
«Простейший способ избежать пошлин? Производите свои товары и продукты в старых добрых США. Это очень просто!» — написал Трамп.
Ранее Трамп поручил ввести пошлины на китайсике товары на $300 млрд.