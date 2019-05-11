Трамп подсказал простой способ избежать американских пошлин

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Президент США Дональд Трамп заявил, что чтобы избежать американских пошлин на импорт товаров в страну, нужно размещать производство на территории Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер подчеркнул, что это «очень простой» способ не платить пошлины в США.

«Простейший способ избежать пошлин? Производите свои товары и продукты в старых добрых США. Это очень просто!» — написал Трамп.

Ранее Трамп поручил ввести пошлины на китайсике товары на $300 млрд.