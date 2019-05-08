Коломойский рассказал, кто делает Украину бедной

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что знает, кто делает Украину бедной. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) экспериментирует над украинцами и делает страну бедной.

«[МВФ] делает из богатой страны нищую, как сделал из всех стран, в которых он был, довел до ручки», — добавил Коломойский.

Ранее Коломойский посоветовал избранному президенту страны Владимиру Зеленскому оставить одного министра.

Также олигарх назвал срок возвращения на Украину.