Коломойский рассказал, кто делает Украину бедной
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что знает, кто делает Украину бедной. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info.
По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) экспериментирует над украинцами и делает страну бедной.
«[МВФ] делает из богатой страны нищую, как сделал из всех стран, в которых он был, довел до ручки», — добавил Коломойский.
Ранее Коломойский посоветовал избранному президенту страны Владимиру Зеленскому оставить одного министра.
Также олигарх назвал срок возвращения на Украину.