В Эстонии остался один слиток золота

Всего один слиток золота, и к тому же некачественный, остался у эстонского Центрального банка. Об этом рассказал глава отдела финансовых рынков Центробанка страны Фабио Филипоцци, передает ERR.

Филипоцци уточнил, что страна стала хранить свое золото (около 256 кг) в различных иностранных банках. По его словам, это гарант безопасности и сохранения средств.

«Банк Эстонии инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около €660 млн», — добавил Филипоцци.

Отмечается, что оставшийся в Эстонии слиток весом 11 кг, стоимость которого составляет примерно €500 тыс., нельзя продать, потому что у него «плохое качество». Этот слиток расценивают в большей степени как музейный экспонат.