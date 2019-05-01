Мэй захотела поскорее покончить с неопределенностью вокруг Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо как можно скорее покончить с неопределенностью, которая сложилась вокруг выхода страны из состава Евросоюза, передает Reuters.

Данное заявление британский премьер сделала во время выступления в Палате общин.

«Мы знаем, что нам нужно положить конец этой неопределенности и сделать это как можно скорее, и я надеюсь, что сделка может быть заключена. Безусловно, мы подошли к этому непредвзято», — заявила Мэй.

Она добавила, что все еще считает возможным приступить ко второму этапу переговоров по Brexit в установленные ранее сроки — до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Британии выступили что за вынесение сделки по Brexit на референдум.