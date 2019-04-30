Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК

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Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.54 мск стоимость фьючерсов с поставкой в июле на нефть марки Brent уменьшалась на 0,2% — до $71,34 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI — на 0,09%, до $63,44.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана.