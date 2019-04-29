Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

Российская нефть, соответствующая стандартам, почти достигла границы с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя вице- премьера России Дмитрия Козака Илью Джуса.

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба».

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил проверить качество нефти, идущей по «Дружбе».

Также вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что в Белоруссию чистая нефть поступит 29 апреля.