Медведев поручил улучшить график работы школ и детсадов

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Глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по усовершенствованию графика работы школ и детских садов. Об этом сообщается на сайте кабмина в перечне поручений по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».

Соответствующие поручения должны представить Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав до 1 июля 2019 года.

«Проанализируйте совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по «семейному графику», — говорится в поручении Медведева.

График работы должен стать более гибким, чтобы родители могли забрать своих детей в удобное для них время.

Ранее Медведев заявил, что проблема с очередями в детсады почти решена.