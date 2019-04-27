Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в ходе форума «Один пояс — один путь».

По его словам, это поможет создать конкурентный маршрут, который связывал бы Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Пекине состоятся переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.