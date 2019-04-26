Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

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Гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко заявил, что было принято техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, прокачка нефти через Украину может возобновиться уже в первой половине мая.

«Думаю, к концу первой декады мая выйдем на стабильную работу», — заявил Гавриленко.

Он добавил, что, по крайней мере, южная ветка «Дружбы» возобновит работу по прокачке нефти через территорию Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.

Ранее сообщалось, что Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе».