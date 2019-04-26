ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы. Ожидалось, что прирост американского ВВП составит 2,2%.
Подчеркивается, что ВВП США вырос, несмотря на усиливающуюся торговую напряженность и частичное закрытие правительства.
В первом квартале 2018 года рост американского ВВП в годовом выражении составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%, в третьем — 3,4%, в четвертом — 2,2%.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС превратить экономику США в ракету.