Скандальная чиновница Глацких получила награду за дворец спорта, где работает три недели

Замдиректора по развитию Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге Ольга Глацких, известная за фразу о том, что государство не просило рожать детей, получила в Москве премию SportsFacilities в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект», сообщает Znak.com.

В начале апреля бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая уволилась из ведомства из-за скандального заявления, стала заместителем главы Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

В новой должности Глацких проработала всего три недели.

По словам источника, в дальнейшем она планирует занять пост руководителя ДИВСа — назначение чиновницы совпало с решением о непродлении контракта с 63-летним экс-депутатом Свердловской областной думы Геннадием Севастьяновым, который много лет возглавляет спортивное учреждение.