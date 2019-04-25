Ленинградская область может перевести отдаленные котельные на сжиженный газ
Ленинградская область рассматривает возможность перевода котельных в отдаленных районах на сжиженный природный газ.
Соотвестсвующее заявление сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Для этого нам будет необходимо построить подземное хранилище газа, который будет подаваться на котельные и в дома ленинградцев», — подчеркнул он.
По словам главы региона, на первом этапе может идти речь о 40 пилотных поселках, где такая технология может быть использована.
«Кроме того, понадобится компания-оператор, которая будет обеспечивать реализацию такого проекта», — рассказал губернатор.