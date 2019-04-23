Политолог оценил последствия приостановки Белоруссией экспорта нефти из РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/997/12015997/RTX6EKUD-pic905-895x505-44235.jpg">

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал, к каким последствия может привести решение Белоруссии временно приостановить экспорт светлых нефтепродуктов из России. Об этом пишут «Известия».

По мнению Межевича, сложившаяся ситуация может привести к росту напряженности в отношениях между странами.

«…некоторая нервная взаимная реакция и в Минске, и в Москве вполне возможна», — заявил Межевич.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из-за нефти из России.