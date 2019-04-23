Политолог оценил последствия приостановки Белоруссией экспорта нефти из РФ
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал, к каким последствия может привести решение Белоруссии временно приостановить экспорт светлых нефтепродуктов из России. Об этом пишут «Известия».
По мнению Межевича, сложившаяся ситуация может привести к росту напряженности в отношениях между странами.
«…некоторая нервная взаимная реакция и в Минске, и в Москве вполне возможна», — заявил Межевич.
Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из-за нефти из России.