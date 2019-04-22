В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян

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Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.

По данным ведомства, в дальнейшем рост реальных доходов продолжится. Этому поспособствуют индексация социальных выплат, развитие форм предоставления соцпомощи нуждающимся для поддержки их потребительского спроса, целевая поддержка отдельных категорий россиян, а также ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

«В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы — 2%. В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы — на 12,3%»», — говорится в сообщении.

Ранее МЭР ознакомило с прогнозом по добыче нефти и газа в России.