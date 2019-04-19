Лавров заявил о злоупотреблении США статусом доллара

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют статусом доллара, передает РИА «Новости».

Он отметил, что такое поведение скажется на надежности этой валюты.

По его словам, внешнеполитический курс России «нацелен и на обеспечение максимально благоприятных условий для сотрудничества с зарубежными партнерами на взаимовыгодной основе и на все географических направлениях».

Ранее Сергей Лавров заявил, что американская сторона наложила политическое табу на воплощение бизнес-идей между деловыми кругами России и США.