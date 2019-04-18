Санкции России против Украины затронут почти 30% товарооборота, заявил Орешкин

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что введенные Россией санкции в отношении Украины затронут почти 30% товарооборота между странами, который в 2018 году оценивался в $4,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Решения в отношении Украины — вынужденный ответ на недружественные действия со стороны Киева», — подчеркнул Орешкин.

Он добавил, что перечь товаров, которые попали под ограничительные меры, формировался с учетом того, сможет ли Россия заменить их собственными товарами, либо зарубежными.

Ранее сообщалось, что правительство опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров. В него попала одежда, обувь, бумага и другая продукция.