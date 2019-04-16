Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отмечается, ипотечные каникулы могут предоставить заемщику, который оказался в трудной жизненной ситуации. Продолжительность таких каникул составляет полгода.

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Уточняется, что под трудными обстоятельствами подразумеваются потеря кормильца, нетрудоспособность в течение двух месяцев, а также сокращение дохода супругов более чем на 30% и признание инвалидом I или II группы.

При этом в период ипотечных каникул никто не имеет право изъять переданное в залог единственное жилье.

На 18 апреля запланировано третье чтение проекта.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об ипотечных каникулах.