Bloomberg: США попросили Китай ослабить пошлины ради электората Трампа

Китай рассматривает запрос Соединенных Штатов заменить часть пошлин в отношении сельскохозяйственных товаров на другой импорт, перед выборами 2020 года \то даст администрации президента США Дональда Трампа возможность получить бонусы от фермерских избирателей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пошлины на сумму $50 млрд были введены Китаем на различные американские товары, включая сою, кукурузу, пшеницу, хлопок, рис, говядину, свинину и птицу, в ответ на меры США в июле 2018 года.

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Теперь Китай рассматривает возможность перенести пошлины на несельскохозяйственный импорт. Тем не менее, даже если торговая война с Китаем завершится, США не намерены отменять пошлины на китайским импорт на сумму $50 млрд, рассказал источник.

Эти же меры позволят китайским властям реализовать задуманное увеличение импорта аграрной продукции США на сумму в $30 млрд, говорится в материале.

Как отмечает издание, такой шаг показывает, что обе стороны принимают во внимание политические последствия затянувшихся переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые должны были урегулировать торговый спор.