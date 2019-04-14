Кудрин заявил о сохранении опасений бизнеса после перевода Калви под домашний арест

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Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что изменение меры пресечения на домашний арест для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не изменило настороженного отношения иностранного бизнеса к работе в России, передает ТАСС.

По мнению Кудрина, сокращение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, в том числе, связано с делом Baring Vostok.

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«Бизнес какие-то свои оценки уже сделал, и, скорее всего, сейчас из-за перевода под домашний арест их не изменит», — полагает Кудрин.

Он добавил, что приветствует смягчение меры пресечения для Калви, но считает, что до окончательного решения ситуация для бизнеса будет оставаться напряженной.

11 апреля Басманный суд Москвы освободил из следственного изолятора основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви и отправил его под домашний арест. На следующий день суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok на три месяца.

Калви был задержан в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».