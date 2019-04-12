Какой чиновник Кремля заработал больше всех, показала декларация

Больше всех среди чиновников Кремля заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Декларация опубликована на сайте Кремля.

Кормаров задекларировал более 657 млн рублей.

Отмечается, что в его собственности находятся пять земельных участков в России, жилой дом площадью около 2,5 тысяч квадратных метров, квартира, нежилые помещения. Кроме того, полпред владеет газопроводом площадью 368,1 квадратных метра. Он имеет автомобили Лада Ларгус и Мерседес-Бенц Виано.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей.