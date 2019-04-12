Курс доллара снижается на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 64,50 рубля.

Курс евро повысился на 10 копеек и достиг отметки 72,83 руб.

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