«Нафтогаз» раскрыл шаги в случае остановки транзита газа из России
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что остановка транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности стран Европы. Об этом сообщает «Укринформ».
По его словам, в такой ситуации «Газпром» начнет злоупотреблять своей доминирующей позицией на рынке.
В связи с этим Витренко назвал основные шаги, которые предпримет Украина при таком развитии событий.
Во-первых, «Нафтогаз» станет настаивать на том, чтобы «Газпром» выполнил решения Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд.
Во-вторых, по его словам, он предложит заключить новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам.
В-третьих, отметил Витренко, «Нафтогаз» инициирует слушания в арбитражном суде, чтобы взыскать амортизационные суммы.
Он также добавил, что компания продолжит вводить новые реформы в сфере газового сектора, а также возбудит против «Газпрома» правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.
Ранее сообщалось, что в Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа.