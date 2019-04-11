«Нафтогаз» раскрыл шаги в случае остановки транзита газа из России

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что остановка транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности стран Европы. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, в такой ситуации «Газпром» начнет злоупотреблять своей доминирующей позицией на рынке.

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В связи с этим Витренко назвал основные шаги, которые предпримет Украина при таком развитии событий.

Во-первых, «Нафтогаз» станет настаивать на том, чтобы «Газпром» выполнил решения Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд.

Во-вторых, по его словам, он предложит заключить новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам.

В-третьих, отметил Витренко, «Нафтогаз» инициирует слушания в арбитражном суде, чтобы взыскать амортизационные суммы.

Он также добавил, что компания продолжит вводить новые реформы в сфере газового сектора, а также возбудит против «Газпрома» правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.

Ранее сообщалось, что в Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа.