США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов проинформировал о том, что Вашингтон ввел новые санкции против Каракаса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, они были введены после просьбы, поступившей от находящей под контролем оппозиции Национальной ассамблеи. Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу.