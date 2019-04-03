Палата общин отказалась проводить новые голосования по Brexit

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Палата общин отказалась проводить новые голосования по альтернативам соглашению о Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 310 депутатов и спикер палаты Джон Беркоу высказались против этой инициативы.

Как отмечается, предложении поддержали 310 законодателей, из-за чего Беркоу получил право голосовать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit.