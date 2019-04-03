Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА «Новости».
Сообщается, что «планируется дать закону обратную силу», а именно распространить его на все ранее взятые ипотечные кредиты.
Также, как передает ТАСС, авторы законопроекта об ипотечных каникулах подготовили поправки о том, что закон не будет распространяться на роскошное жилье. Отмечается, что будет введена максимальная сумма кредита, по которой можно будет запросить каникулы.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ипотечных каникулах.