ФСБ рассекретила данные о крымских пособниках нацистов

ФСБ рассекретили документы об агентах немецкой спецслужбы в годы ВОВ в Крыму

Крымское управление ФСБ России рассекретило архивные документы о пособниках и агентах немецкой спецслужбы, действующих в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации, органы госбезопасности после освобождения полуострова от нацистов выявили и задержали активных пособников оккупантов, а также сотрудников и агентов немецкой спецслужбы СС, известной как «СД».

В числе задержанных фигурируют С.Н.Мышеков, А.А. Гильденберг и А.П. Лукин. Следствие установило, что эти предатели Родины лично участвовали в геноциде советского народа в Крыму в годы войны: расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, расправлялись с детьми и выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов.

Всех троих приговорили к высшей мере наказания. Других преступников — к разным срокам лишения свободы.

«СД», служба безопасности рейхсфюрера СС (нем. Sicherheitsdienst des Reichsführers SS) была сформирована в марте 1934 года. Первоначально ее целью было обеспечение безопасности Гитлера и нацистского руководства. Действовала в нацистской Германии и во время Второй мировой войны в оккупированной Европе.

До этого в Германии запустили онлайн-сервис, с помощью которого пользователи могут проверить причастность своих родственников к деятельности нацистской партии (НСДАП) в период с 1920 по 1945 годы. База данных включает более 12 млн оцифрованных документов, которые содержат информацию о судьбах сподвижников Гитлера. Теперь сведения можно получить за несколько секунд, избежав официальных запросов в архивные учреждения ФРГ.

