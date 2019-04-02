В НБУ высказались о финансовой стабильности на фоне выборов

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Глава Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор надеется сохранить финансовую стабильность независимо от исхода президентских выборов в стране. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, НБУ справиться с задачей обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

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Он также добавил, что Украине «необходимо повысить темпы роста экономики».

Сологуб подчеркнул, что властям страны следует ускорить реформы на Украине.

Ранее сообщалось, что НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины.