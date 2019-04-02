Российские банки обязали выпускать только бесконтактные карты Visa

Международная платежная система Visa обязала банки России перейти на выпуск только бесконтактных карт, сообщает РИА «Новости».

В Visa заявили, что в России, несмотря на огромный потенциал в сфере электронных платежей, на первом месте остаются наличные.

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«Бесконтактные платежи являются одним из драйверов отказа от наличных», — отметили в Visa.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa приняла решение повысить сумму максимально допустимых трат по пластиковой карте без ввода ПИН-кода.