В ФРГ заявили о готовности к «жесткому» Brexit

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин и Брюссель готовы к Brexit без соглашения с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Через два года после решения о Brexit нет единого мнения относительно организованного выхода», — сказал Маас.

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По его словам, время принятия решения об организованном выходе Лондона из состава Евросоюза истекает.

Он также добавил, что британцы должны принять решение по Brexit до 12 апреля.

Ранее сообщалось, что в ЕК оценили вероятность «жесткого» Brexit.