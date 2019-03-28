Лукашенко объяснил жесткую речь в коровнике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал жесткие высказывания во время рабочей поездки в Могилевскую область, где он посетил коровник «Купаловское», и последующие за этим отставки. Об этом сообщается на сайте его пресс-службы.

Белорусский лидер подчеркнул, что некоторые начали «смещать акценты» и утверждать, что политик встал не с той ноги. Он уточнил, что его возмутили условия содержания скота.

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«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота» , — отметил Лукашенко.

Он добавил, что технология содержания животных «отвратительная».

Ранее сообщалось, что Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода.